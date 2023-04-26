MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihi)

2023 MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Savunma Üniversitesi'nde askeri öğrenci olarak eğitim hayatlarını sürdürmek isteyen binlerce kişi, katılım sağladığı MSÜ sınavının ardından gözlerini sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu.



Buna göre; MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçlarının saat 10.00'dan itibaren ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.



MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



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