MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihi)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 2 Nisan'da uygulanan MSÜ sınavının tamamlanmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayan askeri öğrenci adayları sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM, yayımladığı 2023 sınav takvimiyle birlikte MSÜ sonuçları için tarih verdi. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihi)

2023 sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 'nde askeri öğrenci olarak eğitim hayatlarını sürdürmek isteyen binlerce kişi, katılım sağladığı MSÜ sınavının ardından gözlerini sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuç tarihi, tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu.

Buna göre; MSÜ 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. sonuçlarının saat 10.00'dan itibaren ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihi) - 1

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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