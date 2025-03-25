MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi

2025 MSÜ tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel temin adresi üzerinden başlayan 2025 MSÜ tercih süreci için sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.



Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

