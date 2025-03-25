MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercih sürecinin başlamasıyla birlikte merak ediliyor. 24 Mart tarihinde başlayan 2025 MSÜ tercihleri, 18 Nisan'a kadar devam edecek. MSÜ tercih işlemlerini tamamlayan adaylar ise sonuçların Milli Savunma Bakanlığı (MSB) üzerinden duyurulacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 MSÜ tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel temin adresi üzerinden başlayan 2025 MSÜ tercih süreci için sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.
Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
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