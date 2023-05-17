MSÜ tercih süreci devam ediyor: MSÜ tercih süresi ne zaman sona erecek, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının açıklanması ardından tercih süreci başladı. Takvim doğrultusunda 3 Mayıs 2023 tarihinde başlatılan tercihler, 25 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.
MSÜ TERCİHİ NEREDEN YAPILIYOR?
2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. MSÜ tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu haziran ayının üçüncü haftası açıklanması bekleniyor.