MSÜ tercih süreci devam ediyor: MSÜ tercih süresi ne zaman sona erecek, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. MSÜ tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu haziran ayının üçüncü haftası açıklanması bekleniyor.