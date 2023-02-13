MTA diri fay hattı sorgulama 2023: 42 ilde deprem üretebilecek 485 diri fay (Türkiye diri fay haritası)

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı. Haritaya göre, 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Peki, yaşadığınız ilde diri fay hattı var mı? İşte Türkiye diri fay haritası sorgulama.

MTA diri fay hattı sorgulama 2023: 42 ilde deprem üretebilecek 485 diri fay (Türkiye diri fay haritası)

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), üretecek 450 diri fay olduğunu duyurdu.

MTA tarafından hazırlanan Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

MTA diri fay hattı sorgulama 2023: 42 ilde deprem üretebilecek 485 diri fay (Türkiye diri fay haritası) - 1

42 İL, 110 İLÇE

Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 42 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.

Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.

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