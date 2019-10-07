Marmara Denizi'nde merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan 5.8'lik depremin ardınan vatandaşlar evlerinin depreme dayanıklılık durumunu merak etmeye başladı. Peki evinizin altından fay hattı geçiyor? Maden Tetkik Arama (MTA) fay hattı sorgulama ekranı... İşte detaylar
MTA FAY HATTI SORGULAMA EKRANI
MTA'nın resmi sayfasında yer alan ekranla harita üzerinde bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın sol köşesinde bulunan 'Faylar' sekmesine tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattının geçtiğini göreceksiniz.
İSTANBUL'DA DEPREME NE KADAR HAZIRLIKLIYIZ?