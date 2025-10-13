MTV ekranlara veda ediyor

1981'de ABD'de yayın hayatına başlayan MTV, pop videoları yayınlayarak halkın ilgisini hızla çekmişti.



Paramount Global; MTV Music, MTV 80'ler, MTV 90'lar, Club MTV ve MTV Live kanallarının 31 Aralık'tan sonra yayınlarını durduracağını açıkladı.



44 yıl kesintisiz yayın yapan kanallar önce İngiltere ve İrlanda'da yayın hayatına son verecek ardından Fransa, Almanya, Avusturya, Polonya, Macaristan, Avustralya ve Brezilya’da kapanacak.



MTV'nin ana şirketi Paramount'un sözcüsü yorum yapmayı reddetti. MTV, rock, pop klasikleri ve dans müzikleri içeren müzik videolarının yanı sıra canlı performanslar ve konser yayınlarıyla insanlara eğlence sunuyordu.