MTV ne zaman ödenir? 2025 MTV 1. taksit ödeme tarihi

Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda yılbaşından itibaren vergi, ceza ve harçlar da yüzde 43,93 oranında arttırıldı. Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 499 liraya, en yüksek ise 230 bin liraya çıkacak. İşte, 2025 MTV 1. taksit ödeme tarihi...



2025 MTV TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?



Ödemeler yılda iki defa iki eşit taksit ile ödeniyor.



İlk taksitin ocak ayı içerisinde, ikincisinin ise temmuz ayı içerisinde ödenmesi gerekiyor.



Öte yandan her iki taksiti, temmuz ayını beklemeden ocak ayı içerisinde de ödeme imkanı da mevcut.



2025 MTV ödemesinin ilk taksiti, 31 Ocak 2025 tarihine kadar yapılabilir.



EN DÜŞÜK MTV ÖDEMESİ NE KADAR?



Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında arttırıldı.



Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 499 liraya; en yüksek ise 230 bin liraya çıkacak.



Motor hacmi bin 300'den düşük olan, değeri 455 bin 300 lirayı aşan ve 1-3 yaş arasındaki bir aracın yıllık MTV'si 5 bin 803 lira olacak.



Bin 300-bin 600 arası motor hacmine sahip, değeri 455 bin lirayı aşan ve 1- 3 yaş arasındaki aracın yıllık MTV'si de 10 bin 112 liraya çıkacak.