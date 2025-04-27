Muayene olmaya gittiği hastaneden televizyon çaldı

Afyonkarahisar'da muayene için gittiği hastanenin bekleme salonundaki televizyonu çalan şüpheli tutuklandı.

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.S., isimli adam muayene olmak için hastaneye gitti. M.S. ardından hastanenin bekleme salonunda duvara asılı televizyonu çalarak olay yerinden ayrıldı.

Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kamera incelemesinde şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ardından polis ekipleri M.S.'yi çaldığı televizyonla yakalayarak gözaltına aldı.

M.S. tutuklandı.