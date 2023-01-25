Muayene olmayı kuzusuyla bekledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaAnkara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği'nde cep telefonu ile çekilen bir görüntü paylaştı.

Görüntüde, muayane olmak için bekleyen bir kadının hastanede biberon ile kuzu beslediği görülüyor. Bu esnada küçük bir çocuk da meraklı gözlerle kuzuyu izliyor.

Bakan Koca, videoyu "Kuzusu, onu biberonla besleyen Aynur hanımın peşini muayeneye gelirken bile bırakmamış." notuyla paylaştı.