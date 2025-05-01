Muayene sırasında ortaya çıktı: Hastanede cinsel istismar!

Sağlık Bakanlığı, bir devlet hastanesinde yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Muayene sırasında ortaya çıktı: Hastanede cinsel istismar!

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İstanbul'da bir devlet hastanesinde yaşanan olayına ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldı.

'ndan yapılan açıklamada, istismar olayının muayene esnasında tespit edildiği belirtilerek, "Şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır." denildi.

Söz konusu duruma ilişklin adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bilgi verildiğini kaydeden bakanlık, konunun titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

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