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Muayeneden geçemeyen aracını ateşe verdi

Tuzla'da araç muayene istasyonuna gelen bir kişi, aracın muayeneden geçmemesi üzerine benzin döküp otomobilini ateşe verdi.

Muayeneden geçemeyen aracını ateşe verdi

Olay 'nın Aydınlı Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda yaşandı. Otomobilini muayene işlemleri çini istasyona getiren Yavuz K. (52), aracı muayeneden geçemeyince sinirlenerek otomobiline benzin döküp ateşe verdi. Kısa sürede alev alan otomobilden yoğun bir duman yükseldi.

Otomobilin alev aldığını görenler müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

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