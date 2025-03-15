Muayeneden geçemeyen aracını ateşe verdi
Tuzla'da araç muayene istasyonuna gelen bir kişi, aracın muayeneden geçmemesi üzerine benzin döküp otomobilini ateşe verdi.
Olay Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda yaşandı. Otomobilini muayene işlemleri çini istasyona getiren Yavuz K. (52), aracı muayeneden geçemeyince sinirlenerek otomobiline benzin döküp ateşe verdi. Kısa sürede alev alan otomobilden yoğun bir duman yükseldi.
Otomobilin alev aldığını görenler müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
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