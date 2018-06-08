Gaziantep’te 112 acil servis ekiplerince yaşadığı fark edilerek özel bir hastaneye kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından alınan bebeğin cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.
Gaziantep'te 6 aylık doğan ve Suriyeli ailesinin öldüğünü düşünerek defnedilmek üzere mezarlığa götürdüğü bebeğin yaşadığını, ölüm raporu vermek için gelen 112 acil servis ekibi belirlemişti.
‘Mucize bebek’ yaşam mücadelesini kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Gaziantep’te ailesinin öldüğünü düşünerek defnetmek üzere mezarlığa götürdüğü, acil servis ekibince yaşadığı belirlenerek hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı.
Gaziantep’te 112 acil servis ekiplerince yaşadığı fark edilerek özel bir hastaneye kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.