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Gaziantep’te 112 acil servis ekiplerince yaşadığı fark edilerek özel bir hastaneye kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından alınan bebeğin cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

Gaziantep'te 6 aylık doğan ve Suriyeli ailesinin öldüğünü düşünerek defnedilmek üzere mezarlığa götürdüğü bebeğin yaşadığını, ölüm raporu vermek için gelen 112 acil servis ekibi belirlemişti.