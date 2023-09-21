“Müdafaa Hareketi” soruşturmasında 1 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “Müdafaa Hareketi” adlı sosyal medya hesabından “Türk milletine duyurulur” başlıklı paylaşıma yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.



Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler E.C.Ç, Ö.C.Y, R.K. ve E.C. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi.



Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden R.K. tutuklama, E.C.Ç, Ö.C.Y, ve E.C. ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Şüpheli R.K. “kanunlara uymamaya tahrik” suçundan tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.