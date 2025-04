Müdafi ne demek? Müdafi görevleri

"Müdafi" Türkçede, genellikle bir kişinin savunmasını yapan, onu koruyan ya da savunan kişi anlamında kullanılır. Hukuki bağlamda, bir sanığın veya davalının haklarını savunmak üzere görevlendirilen avukata da "müdafi" denir. Bu terim, birinin savunmasını üstlenen kişiyi ifade eder.



Müdafi, savunmasını üstlendiği kişiyi, sözlü veya yazılı savunmak, soru yöneltmek, soruşturmanın genişletilmesini ve keşif yapılmasını istemek gibi yöntemler ile savunur. Bazı ülkelerde maddi durumu iyi olmayanlara devlet tarafından müdafi ataması yapılır.



MÜDAFİ GÖREVLERİ NELER?



Müdafi, yani avukatın görevleri, özellikle savunma avukatı olarak çalışırken oldukça kapsamlıdır. İşte müdafiye verilen bazı temel görevler:



Hukuki Savunma Yapmak: Müdafi, müvekkilinin haklarını savunur ve ona en uygun hukuki çözümü sunarak savunmasını yapar. Bu, mahkemede sözlü veya yazılı savunma yapmak olabilir.



Bilgi ve Danışmanlık Sağlamak: Müvekkiline davanın seyri hakkında bilgi verir ve ona hukuki danışmanlık yapar. Müvekkilinin hakları ve olası riskler konusunda bilgi verir.



Delil Toplamak: Müdafi, müvekkilinin savunmasına destek olacak delilleri toplar, analiz eder ve sunar. Delillerin toplanmasında, doğru ve hukuki yollarla hareket etmesi gerekir.



Duruşma Hazırlığı Yapmak: Duruşmalar öncesinde müvekkiliyle görüşerek strateji oluşturur, hangi argümanların sunulacağı konusunda planlama yapar.



Müvekkilin Haklarını Koruma: Müdafi, müvekkilinin yasal haklarını her durumda korur. Bunun yanında müvekkilinin hukuki süreçte yalnız olmadığını hissettirir.



Mahkeme Kararlarına İtiraz Etmek: Eğer mahkeme müvekkilinin aleyhine bir karar verirse, müdafi bu karara itiraz edebilir. İtiraz süreci ve temyiz başvuruları gibi işlemleri gerçekleştirir.



Gizlilik Sağlamak: Müdafi, müvekkilinin her türlü bilgi ve gizliliğini korumak zorundadır. Müvekkilinin güvenliği, mahremiyeti ve yasal hakları her zaman ön planda olmalıdır.



Hukuki Süreçleri Takip Etmek: Davanın tüm hukuki süreçlerini takip eder ve müvekkilinin bu süreçlerden haberdar olmasını sağlar. Aynı zamanda gerekli tüm başvuruları yapar.