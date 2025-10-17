Mudanya Devlet Hastanesi'nin otoparkında yangın paniği

Bursa'da Mudanya Devlet Hastanesi Acil Servis otoparkında dün saat 21.30 sıralarında yangın paniği yaşandı.

Park halindeki bir otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.