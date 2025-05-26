Mudanya sahili açıklarında erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizin yaklaşık 100 metre açıklarında erkek cesedi bulundu.

Mudanya sahili açıklarında erkek cesedi bulundu

Mudanya Kumyaka Mahallesi Çanaklıçeşme Koyu kıyısından yaklaşık 100 metre açıkta, hareketsiz bir kişinin olduğuna ilişkin ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi kıyıya çıkardı.

Cansız bedeni bulunan şahsın 27 yaşındaki Mehmet Alper olduğu tespit edildi.

Mehmet Alper'in kesin nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

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