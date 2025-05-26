Mudanya'da kıyıya ceset vurdu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahile cansız bir beden vurdu. Cesetle ilgili tahkikat başlatıldı.

Mudanya'da kıyıya ceset vurdu

Mudanya sahilinde öğle saatlerinde suda hareketsiz bir şahıs görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatırken, cansız bedeni bulunan şahsın kimliği ve nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatarak detaylı çalışma yürüttü.

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