Mudanya'da kıyıya ceset vurdu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahile cansız bir beden vurdu. Cesetle ilgili tahkikat başlatıldı.
Mudanya sahilinde öğle saatlerinde suda hareketsiz bir şahıs görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatırken, cansız bedeni bulunan şahsın kimliği ve ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.
Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatarak detaylı çalışma yürüttü.
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