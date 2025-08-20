Mudanya'da orman yangını

Yörükali Mahallesi Kumbağlar mevkisindeki elektrik direklerinde çıkan yangın, anıza ve ardından ormanlık alana sıçradı.



Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri, traktör arkasına bağladıkları su tankerleriyle yaptı.



Ardından ihbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye, Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK), Orman İşletme Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yaklaşık bir dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.