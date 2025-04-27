Mudanya'da seyyar satıcılara zabıta baskını

Bursa'nın Mudanya ilçesinde seyyar satıcılara zabıta müdahale etti. Direnen seyyar satıcılara zabıta idari yaptırım uyguladı.

Mudanya'da seyyar satıcılara zabıta baskını

Yaya kaldırımını işgal eden ve seyyar tezgah açanlara imkan vermeyen ekipler, polis desteğiyle sık sık operasyon gerçekleştiriyor.

İşportada midyeden kıyafete, oyuncaktan meyveye kadar birçok satıcıyı sahilden kaldıran ekiplerine direnenler oldu.

60 polis ve zabıtanın katıldığı operasyonda 12 tezgaha el konulurken yaya kaldırımını işgal edenlere idari yaptırım uygulandı.

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