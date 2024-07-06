Müdür Atael, ilçede inşaatı devam eden okul ve kurumları yerinde inceledi

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Özmen ilçenin farklı noktalarında yapımı devam eden okul ve kurum inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Müdür Atael, ilçede inşaatı devam eden okul ve kurumları yerinde inceledi

’nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Özmen’le beraber farklı noktalarda inşaattı devam eden ve kurum binaları gezerek yerinde inceledi.

Müdür Atael ve beraberindekilerle ilçenin farklı noktalarında yapımı devam eden okul ve kurum inşaatlarında incelemelerde bulundu. Atael, tatil nedeniyle devam tüm hızıyla süren çalışmaları yerinde gezerek bitiş noktasında yetkililerden tek tek bilgi aldı.

Müdür Atael, ilçede inşaatı devam eden okul ve kurumları yerinde inceledi - 1

Yüksekova’nın geleceği için eğitimin en büyük hizmet çağını yaşadıklarını belirten Müdür Atael, “Tüm hızıyla devam eden ve kurum inşaat çalışmalarımızı yerinde gezip inceliyoruz. İnşallah Yüksekova’ya yakışacak okul ve kurumlar yükseliyor. Bizde Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü olarak durumdan eğitimin geleceği için çalışıyoruz” dedi.

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Müdür Atael, ilçede inşaatı devam eden okul ve kurumları yerinde inceledi - 2

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