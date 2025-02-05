Müdür yardımcısının bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Dağkadı İlköğretim Okulu'nda, iddiaya göre müdür yardımcısı M.A.'nın okul bahçesinde sahiplendiği köpekler, aynı okulda okuyan 3'ncü sınıf öğrencisi M.Ö.'yü (9) teneffüse çıktığı sırada ısırdı.

Isırılan minik öğrenci M.Ö. kendi imkanlarıyla köpeğin elinden kurtulurken, korkudan ailesine bir şey söyleyemedi.

Olay 1 gün sonra çocuğun sınıf arkadaşı tarafından sınıf öğretmenine söylendi. Sınıf öğretmeni de durumu veliye bildirdi.

Veli Soner Özkan durumu öğrenir öğrenmez kızı M.Ö.'yü Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada aşısı ve ilk tedavisi yapılan M.Ö., köpek ısırması ve geç getirilmesi nedeniyle yan etki oluştuğu söylenerek Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine burada devam edildi.

Çocuğun babası, yaşanan olayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve savcılığa bildirdiklerini söyledi.

"BENİM DE 4 TANE KÖPEĞİM VAR FAKAT BU KÖPEKLERİN OKUL BAHÇESİNDE BESLENMEMESİ GEREKİR"

Baba Soner Özkan "Müdür yardımcısı M.A.'dan özür beklerken, kendisi 'Abartılacak bir şey yok' diyerek, okul bahçesinde bulunan lojmanda köpekleri bakmaya devam ediyor. Benim de köpeklerim var. Hem de 4 tane. Ben de köpek seviyorum. Fakat, bu köpeklerin okul bahçesinde beslenmemesi gerekir." diye konuştu.