Mudurnu Çayı kıpkırmızı oldu

Bölgedeki fabrikalar atıklarını bırakınca, Mudurnu Çayı'nın rengi kızıla döndü. Görüntüleri NTV WhatsApp hattına atan çiftçiler ise duruma tepki gösterdi.

Mudurnu Çayı kıpkırmızı oldu

Çevredeki fabrikaların atıklarını bırakmasından dolayı Mudurnu Çayı'nın rengi kızıla döndü.

Sakarya Akyazı'daki Bedilkazancı ve Bedilkadirbey mahallelerinde yaşayan çiftçiler ise manzaraya tepki gösterdi.

Büyükbaş hayvanlarında su içtiği çaya fabrikalar tarafından uzun süredir bu şekilde atık bırakıldığı iddia edildi.

Mudurnu Çayı kıpkırmızı oldu - 1

Çaydan geçen suyu tarım arazilerinde kullanan çiftçiler, atıkların insan sağlığı için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Vatandaşlar, rengi kızıla dönen suyun daha fazla kirlenmemesi için yetkililerden yardım bekliyor.

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