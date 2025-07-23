Mudurnu Çayı kıpkırmızı oldu

Çevredeki fabrikaların atıklarını bırakmasından dolayı Mudurnu Çayı'nın rengi kızıla döndü.



Sakarya Akyazı'daki Bedilkazancı ve Bedilkadirbey mahallelerinde yaşayan çiftçiler ise manzaraya tepki gösterdi.



Büyükbaş hayvanlarında su içtiği çaya fabrikalar tarafından uzun süredir bu şekilde atık bırakıldığı iddia edildi.

