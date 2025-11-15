Mudurnu Ovası'nda sis denizi oluştu
15.11.2025 17:49
Anadolu Ajansı
AA
Abant Tabiat Parkı çevresindeki dağların eteklerinde yer alan Mudurnu Ovası’nda sabah saatlerinde etkili olan sis, bölgeyi beyaza bürüdü.
Bölgede erken saatlerde başlayan sis, görüş mesafesinin yer yer düşmesine neden oldu.
Abant’ın çevresindeki yüksek kesimlerden bakıldığında, Mudurnu Ovası’nın tamamen sis tabakasıyla kaplandığı görüldü.
Doğal güzellikleriyle bilinen bölgede sisin oluşturduğu manzara, tepelerden bakıldığında siz denizini andırdı.