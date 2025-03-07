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Mudurnu'da iki köye şap karantinası

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şap hastalığı iddiasıyla iki köy karantinaya alındı.

Mudurnu'da iki köye şap karantinası

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mangırlar ve Pelitözü köylerinde şüphesi üzerine harekete geçti.

Ekipler bölgede tedbir alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

Besicileri karantinaya uymaları konusunda bilgilendiren ekipler, ilçede cumartesi günü kurulan hayvan pazarının açılmayacağını bildirdi.

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