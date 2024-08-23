Müebbet hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Antalya’da kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Müebbet hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Manavgat Cumhuriyet başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Manavgat İlçe J.K.lığı (JASAT) Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, A.A. isimli şahsın "Kasten Adam Öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Şüpheli şahıs Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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