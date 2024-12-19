Müebbet hapis cezasıyla aranıyordu, AVM’de yakalandı
Tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bir kişi, Bandırma’daki bir alışveriş merkezinde, alışveriş yaparken yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Balıkesir’de uzun süredir firari durumda olan bir kişi, alışveriş merkezinde yakalandı.
Bandırma 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tasarlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan ve uzun süredir firari olan N.A., Bandırma’daki AVM’de bulunan bir işletmede yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
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