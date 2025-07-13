Müftü, kaymakam derken vali olacaktı, yakalandı: Bursa'da film gibi olay

Bursa'da kendisini önce müftü, sonra kaymakam, ardından vali yardımcısı olarak tanıtan dolandırıcı polisinin, İstanbul'da yaptığı operasyonla yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müftü, kaymakam derken vali olacaktı, yakalandı: Bursa'da film gibi olay

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, İznik ilçesinde oturan Y.A.'nın, akülü engelli aracı verileceği vaadiyle 25 bin TL dolandırılması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin çok sayıda suç kaydı ve 10 farklı suçtan aranması bulunan İ.B. olduğu belirlendi.

SAHTE TÖREN BİLE DÜZENLEDİ

Şüphelinin para toplamak için kendisini önce müftü, sonra kaymakam, daha sonra da vali yardımcısı olarak tanıtarak para topladığı öğrenildi.

Hatta o şüpheli, gittiği yerlerde kaymakamlık önünde sahte tören sözü bile verdi.

VALİ OLMADAN POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Sahte vali yardımcılığına kendisini atayan şüpheli İstanbul'da bir kafede oturduğu sırada yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İ.B.'nin genelinde 33 farklı meslek odası başkanı ve yöneticisini de benzer yöntemle dolandırdığı tespit edildi.

Müftü, kaymakam derken vali olacaktı, yakalandı: Bursa'da film gibi olay - 1 Şüpheli İ.B.

1 MİLYON TL'LİK PARA TRAFİĞİ

Hesap hareketlerinde yaklaşık 1 milyon liralık para trafiği olduğu belirlendi.

Şüphelinin, bağış topladığı sahte dernekler adına düzenlenmiş çok sayıda sahte makbuz da ele geçirildi.

olaylarının sayısının artabileceği belirtilirken, şüphelinin bağlantıları ve para trafiğiyle ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İ.B., sevk edildiği İznik Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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