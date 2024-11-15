Müftülük görevlisi Almanya’da kayboldu

Kütahya İl Müftülüğü’nden Almanya’nın Duisburg şehrine görevlendirmeyle giden Fatih Eryılmaz, kayboldu. Eryılmaz’dan 8 gündür haber alınamıyor.

Müftülük görevlisi Almanya’da kayboldu

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’den yaklaşık iki ay önce ’nın Duisburg şehrindeki Eyüp Sultan Camisi’ne görevlendirmeyle giden Fatih Eryılmaz’dan, 6 Kasım’dan bu yana haber alınamıyor.

Eryılmaz’ın bulunabilmesi için Almanya’daki yetkililer tarafından arama çalışması başlatıldı.

İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Görevlimizin salimen bulunabilmesini Cenabı-Haktan niyaz ederiz.” ifadesine yer verilerek dualar edildi.

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