Müftülük görevlisi Almanya’da kayboldu
Kütahya İl Müftülüğü’nden Almanya’nın Duisburg şehrine görevlendirmeyle giden Fatih Eryılmaz, kayboldu. Eryılmaz’dan 8 gündür haber alınamıyor.
Türkiye’den yaklaşık iki ay önce Almanya’nın Duisburg şehrindeki Eyüp Sultan Camisi’ne görevlendirmeyle giden Fatih Eryılmaz’dan, 6 Kasım’dan bu yana haber alınamıyor.
Eryılmaz’ın bulunabilmesi için Almanya’daki yetkililer tarafından arama çalışması başlatıldı.
Kütahya İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Görevlimizin salimen bulunabilmesini Cenabı-Haktan niyaz ederiz.” ifadesine yer verilerek dualar edildi.
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