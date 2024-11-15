Müftülük görevlisi Almanya’da kayboldu

Türkiye’den yaklaşık iki ay önce Almanya’nın Duisburg şehrindeki Eyüp Sultan Camisi’ne görevlendirmeyle giden Fatih Eryılmaz’dan, 6 Kasım’dan bu yana haber alınamıyor.



Eryılmaz’ın bulunabilmesi için Almanya’daki yetkililer tarafından arama çalışması başlatıldı.



Kütahya İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Görevlimizin salimen bulunabilmesini Cenabı-Haktan niyaz ederiz.” ifadesine yer verilerek dualar edildi.