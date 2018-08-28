Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki cenaze evlerinde, 3 gün boyunca taziyelerini bildirmek için gelen yüzlerce kişiye yemek verilmesi, bazı yas sahiplerini ekonomik açıdan zor durumda bırakıyor.



Diyarbakır'da, maddi durumu iyi olmadığı için taziye evinde yemek vermek amacıyla bankadan kredi çeken yas sahipleri olduğunun belirlenmesi üzerine müftülük harekete geçti.



Mağduriyetin önüne geçilmesi için Diyarbakır Müftülüğü tarafından 'taziye adabı' uygulaması başlatıldı. Müftülük yetkililerince kentte birçok taziye evinin girişine, 'Taziye süresi üç gündür. Taziyede teselli verilir, sabır dilekleri sunulur. Kur'an-ı Kerim okunurken konuşulmaz. Taziye yerinde yemek verilmez. Taziye yeri temiz bir şekilde teslim edilir' yazılı tabelalar asıldı.



"CENAZE EVLERİNE SIKINTI VERMEMEK GEREKİYOR"



Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Peygamberimiz, taziyenin 3 gün olabileceğini buyurmuş ve onun adabını kendi uygulamasıyla göstermiş. Peygamberimiz, taziyenin 3 gün olabileceğini buyurmuş ve onun adabını kendi uygulamasıyla göstermiş. Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer Bin Ebu Talip, vefat ettiğinde peygamberimiz, 'Cafer'in evine yemek götürün; çünkü onun başına çok büyük bir iş gelmiş, kendi işleri ile uğraşamaz' diye buyurmuş.



Taziyeye nasıl gidilir, taziyede neler yapılır; biz bunu peygamberimizin uygulamasından öğreniyoruz. Gelenek, görenek ve adetler korkusuna değil; tamamen dini bir kaygıyla bu işi yapmak lazım.



Cenaze evinde yemek vermek caiz değildir. O ev halkına yemek yedirilmesi gerekiyor. O süreç içerisinde onları sahiplenmek gerekiyor. Sünnet olan, budur...



Bölgemizin bazı illerinde taziye sahibi, büyükbaş hayvan kesip, ziyaretçilere yemek veriyor. Bu, hiç caiz olan bir şey değil. Peygamberimizin hadisinden öğrendiğimiz gibi cenaze evlerine sıkıntı vermemek gerekiyor. Biz bunu kesinlikle reddediyoruz. İmanız gereği buna dikkat etmemiz lazım.



Bir insan taziye evine gittiğinde, 'el hükmü lillah' der. Orada oturur, Kur'an okunmasını biliyorsa okur. Fatiha okunduktan sonra biraz oturup, çıkılır. Orada yemek yedirmek maddi bir külfettir. Biz hadisin tam zıddını yapıyoruz. Hadiste, Peygamberimiz cenaze sahiplerine eziyet edilmemesi gerektiğini ve ona maddi bir sıkıntı yaşatmamasını söylüyor. Ama biz, cenaze sahibinin yemek yedirmesini bekliyoruz. Bu caiz değildir.



Diyarbakırlı hemşehrilerimizin, taziyeye gittiğinde o taziyede yemek yemesi caiz değildir. O taziye sahibi masraf yapıyor hatta duyuyoruz, borç alıyor. Daha ötesi bankadan 7- 8 bin lira kredi alıp, masrafta bulunuyor. Bu caiz değildir."