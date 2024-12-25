Müftülükte cinayet: Yazı işleri müdürü öldürüldü

İzmir'in Beydağ ilçesi Atatürk Mahallesi 50’nci Yıl Caddesi'ndeki Beydağ Müftülüğü binasında sabah saatlerinde cinayet işlendi.

Muğla'da yaşayan ve yaklaşık 2 ay önce Beydağ Müftülüğü’nde göreve başlayan Selman Başer, binaya gelen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Muğla'dan geldiği öğrenilen şüphelinin aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle husumet bulunan Başer’e 11 el ateş ettiği öğrenildi.

Çevredekilerin ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Selman Başer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.



Selman Başer’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.