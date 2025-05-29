Müge Anlı Emrah Elveren olayı: Emrah Elveren bulundu mu, öldürüldü mü?

4 yıldır kendisinden haber alınamayan ve yaşadığına dair iz bulunamayan Emrah Elveren'in ailesi Müge Anlı'ya katıldı. Elveren'in kız kardeşi Esra, ağabeyinin zaman zaman halası Havva'nın yanına gittiğini belirtti. Kardeşinden uzun süre haber alamayınca, babasının başka bir kuzeninden Havva halayı aramasını istediğini ve halasının "Emrah'ı aramayın, öldürdüler" dediğini aktardı. Bu ifadeler, cinayet şüphesini güçlendirdi. En çarpıcı iddia ise Havva'nın torunu Özge'den geldi. Özge, amcası Erhan'a "Amcalarım İbrahim ve Ayhan ile babaannem Havva, Emrah'ı dövdü, kolunu kırdı. "İnşaattan düştü" dediler. Sonra Emrah ortadan kayboldu. Babaannem evin arkasındaki bağın dibine kocaman bir çukur kazdı" dediğini belirtti. Özge'nin bu iddiaları, olayın cinayet olabileceği yönündeki şüpheleri artırdı.

İFADE VERMİŞ



Özge'nin yıllar önce savcılığa giderek, bu iddiasını yazıya döktüğü de ileri sürüldü. Bu durumu reddeden Özge, baskı altında ifade verdim dedi.



SAHTE HESAP AÇTIRMIŞ



Havva hala ve Özge'nin sosyal medyada fake bir hesap açarak, Emrah ile konuştuğu da açığa çıktı. İkili bunu Emrah'tan bilgi almak için yaptıklarını söylediler.



Yalova Başsavcılığı, konuyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi'ni (JASAT) görevlendirdi ve Özge Okul'u ifadeye çağırdı. Özge, 28 Mayıs tarihli yayında, babaannesinin kızgınlık anında Emrah'ı öldürdüğünü söylediğini ancak bunu yaptığını düşünmediğini ifade etti.