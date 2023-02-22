Doğan Şafak Köse olayının ayrıntıları: 4 yaşındaki kızının tedavi parasını alıp kaçtığı iddia edildi

Kızlarının makrodaktili hastası olduğunu belirten genç kadın, eşinin evden ve çalıştığı marketten 205 bin TL alarak kaçtığını bunun 85 bin TL'sinin kızının ameliyat parası olduğunu söyledi.

Tek isteği evladının sağlığına yeniden kavuşması olan Merve Köse, kızının durumunun her geçen gün kötüye gittiğini bir an önce ameliyat olması gerektiğine değindi.

Kızının ameliyatı için sadece 15 bin TL eksiği kaldığını söyleyen Köse'nin, eşi paraları alıp sırra kadem bastıktan sonraki yaşadığı çaresizlik yürekleri burktu.