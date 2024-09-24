Müge Anlı'daki Cengiz Karademir olayı nedir? Cengiz Karademir cinayete mi kurban gitti?

5 çocuk babası Cengiz Karademir'in şüpheli ve esrarengiz ölümü Müge Anlı ile Tatlı Sert programına onu oldu. Babalarının cinayetinin aydınlatılmasını isteyen çocuklar, anneleri ve annelelerinin sevgilisini suçladı.

Müge Anlı'daki Cengiz Karademir olayı nedir? Cengiz Karademir cinayete mi kurban gitti?

ile Tatlı Sert programında Gaziantep'te 5 yıl önce vefat eden Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü ele alındı. Karademir'in çocukları, babalarının ölümünün aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Karademir'in ölümünün kayıtlara "normal ölüm" olarak geçmesi soru işaretlerine neden oldu.

Müge Anlı'daki Cengiz Karademir olayı nedir? Cengiz Karademir cinayete mi kurban gitti? - 1

KAN DONDURAN AÇIKLAMALAR

Cengiz ve Emine Karademir çiftinin çocukları Zeynep, Muhammet, Melike, Azize ve Naime programında babalarının ölümünü aydınlatmak için bir araya geldi. Çocukların açıklamalarına göre Cengiz Karademir'İn ölümünde Emine Karademir ve sevgilisi Şeyhmus Aslantaş'ın parmağı var. "Babamızın kanı yerde kalamsın" diyen çocukların ifadeleri kan dondurdu.

Cengiz Karademir'in kızı canlı yayında babasının yemeğine uyku ilacı koyduğunu ve babasının ölümünden annesinin ve annesinin sevgilisinin sorumlu olduğunu itiraf etti. Cengiz Karademir'in kızı babasının ölümüyle ilgili;

"Bana babanın yemeğine uyku ilacı koy dediler, ben de koydum. Sonra babamı yastıkla boğarak öldürdüler. " dedi.

Müge Anlı'daki Cengiz Karademir olayı nedir? Cengiz Karademir cinayete mi kurban gitti? - 2

"EV KAN GÖLÜYDÜ"

Cengiz Karademir'in çocuklarının ifadesine göre "Babamızın öldürüldüğü ev kan gölü içindeydi." şeklinde açıklamalarda bulundu.Cengiz Karademir'in ölüm raporunda "doğal ölüm" ibaresinin bulunmasının ardından yapılan bu açıklamalar ve ekibi tarafından tutarsız ve çelişkili bulundu.

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