Muğla açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında sürüklenen bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekibi, bottaki 10 düzensiz göçmeni kurtardı, kaçakçılığı şüphelisi de yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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