Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.