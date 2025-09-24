Muğla açıklarında 27 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, yelkenli tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 27 kaçak göçmen yakalandı.
Muğla'da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplere, önceki gün öğle saatlerinde Marmaris ilçesi açıklarındaki bir yelkenlide düzensiz göçmenler olduğu bilgisi geldi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-310) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-116), İtalya rotasında seyreden tekneyi durdurdu.
Teknedeki 4’ü çocuk, 27 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.
Kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği, organizatör şüphelileri hakkında ise adli süreç başlatıldığı bildirildi.
- Etiketler :
- Düzensiz Göçmen
- Muğla Marmaris
- Sahil Güvenlik Komutanlığı