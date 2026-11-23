Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
23.11.2026 03:05
Son Güncelleme: 23.11.2026 03:06
Anadolu Ajansı
Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ege Denizi'nde Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|AGACKORUR-VARTO (MUS)
|23 Kasım 2026 05:40
|39.2015
|41.5920
|7.20
|2.30
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|23 Kasım 2026 04:25
|40.7597
|27.4597
|8.20
|1.20
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|23 Kasım 2026 04:16
|37.7772
|36.5270
|5.00
|3.10
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23 Kasım 2026 03:57
|39.2210
|29.0137
|8.50
|1.10
|EGE DENIZI
|23 Kasım 2026 03:53
|36.6543
|25.5492
|9.30
|2.20
|TURUNCLU-ERZIN (HATAY)
|23 Kasım 2026 03:32
|36.9870
|36.0408
|6.40
|1.60
|KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)
|23 Kasım 2026 03:06
|37.6733
|29.3530
|12.60
|1.00
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23 Kasım 2026 03:03
|38.8523
|26.9525
|13.90
|2.00