Muğla açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salındaki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalaman açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 16'sı çocuk 51 düzensiz göçmeni kurtardı.

kaçakçısı olduğu iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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