Muğla açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 89 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 5'i çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda 4 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 13'ü çocuk 68 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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