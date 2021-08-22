Muğla açıklarında deri sırtlı deniz kaplumbağası görüntülendi

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin (DEKAMER) sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, deniz kaplumbağasının açıkta su yüzeyinde dolaştığı görülüyor.

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DEKAMER'den yapılan açıklamada, "Bugün Göcek, Sarsala açıklarında bir deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea) görüntülendi. Dünyadaki en büyük sürüngenlerden biri olan deri sırtlı deniz kaplumbağaları 2 metre uzunluğa ve 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor." ifadelerine yer verildi.