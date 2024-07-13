Muğla Atatürk Stadyumu'nda yenileme çalışmaları başladı

Muğla Atatürk Stadyumu'nda depreme dayanıklılık testi sonucunda yıkım kararı verilen betonarme açık tribünün yenilenmesi için yıkım çalışmaları başladı.

Muğla Atatürk Stadyumu'nda yenileme çalışmaları başladı

Yenileme projesi kapsamında, mevcut açık tribünün yıkımı tamamlandıktan sonra, modern ve üstü kapalı çelik tribün inşasına geçilecek.

Yeni tribün, seyircilerin konforunu artırmak amacıyla üstü kapalı olarak tasarlanacak.

Ayrıca, tribünün alt kısmında çok amaçlı salonlar ve soyunma odaları inşa edilecek. Bu yenileme çalışmaları, stadyumun daha güvenli, modern ve işlevsel hale gelmesini amaçlıyor.

Yetkililer, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak stadyumun yeniden hizmete açılacağını belirtti.

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