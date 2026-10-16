Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP'den istifa etti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP 'den istifa ettiğini duyurdu.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aras, “Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdürme kararı aldım.” dedi.



Muğla'nın gündeminde çözüm bekleyen sorunlar olduğunu belirten Aras, bu dönemde şahsı üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların, kent için yapılan çalışmaların önüne geçtiğini ifade etti.



Aras ayrıca, "Bu karar, geçmişimizi yok saymak değildir. Birlikte verilen emeğe, kurulan dostluklara ve paylaşılan mücadeleye duyduğum saygı daima devam edecektir. Aynı zamanda bu karar, Muğla’nın bugünü ve geleceği için taşıdığım sorumluluğun bir gereğidir. Bugün aldığım kararda olduğu gibi, yarın üstleneceğim sorumluluklarda da halkımızın güvenini ve rızasını esas alacağım. Muğlalı hemşehrilerimin takdiri ve kentimizin öncelikleri, yoluma yön verecektir. Benim tarafım Muğla’dır. Önceliğim hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve kentimizin geleceğidir.

Muğla için çalışmaya, halkımızla birlikte yürümeye aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



BAŞKA PARTİ İDDİALARINA YANIT



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başka partiye geçeceği iddialarına yanıt vermişti.



Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında hizmet verdiklerini belirten Aras, "Siyaset de yapmıyoruz da hizmet ediyoruz diyelim Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında. O yüzden herhangi başka bir partiye geçmek gibi yani şu anda özellikle bir düşüncem yok. Yani bunu da çok açıkça ifade ediyorum her tarafa. Zaten doğru da bulmuyorum. Yani özellikle vatandaş size özellikle bir partide oy veriyor. Yani o partide seçiliyorsunuz. Ondan sonra o oylarla beraber hadi bakalım alıp tam karşı ideolojik bir tarafa geçmeyi doğru bulmuyorum. Bazen zorunluluk oluyor. İşte bugün alınan bir karar üzerine Yeni Parti kuruldu ve oraya arkadaşlarımız geçti. Saygı duyuyoruz." dedi.



Muğla'da gerçekleştirilen yatırımlar nedeniyle merkezi hükümete teşekkür etmesinin siyasi parti değişikliğiyle ilişkilendirilmesini eleştiren Aras, kentin ihtiyaçlarının karşılanması için tüm kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti.



“TÜRKİYE'Yİ KİM YÖNETİYORSA O BİZİM CUMHURBAŞKANIMIZDIR”



Muğla’da 13 ilçeye eşit hizmet verdiklerini, Ak Partili, Yeni Partili, Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler ile uyum içinde çalıştıklarını açıklayan Aras, "Bugün Türkiye 'yi kim yönetiyorsa o bizim Cumhurbaşkanımızdır, bakanımızdır valimizdir veya orada kim görev yapıyorsa bizim baş tacımızdır. Yani bunu söyleyeyim. Çünkü biz yerelde çalışıyoruz. Belediyecilik hizmeti yapıyoruz. Seçimlere kadar siyaset tabii ki yapılıyor. Seçim olurken rakibiniz var. Karşılıklı bir oy yarışına giriyorsunuz, seçim yarışına giriyorsunuz. Belediyeler çünkü Anayasa’da da belirtildiği gibi merkezi idareyle bir bütün olarak yerel hizmetlerin yürütülmesinde çalışan kamu kurumu ve kuruluşlarıdır. Zaten biz görev açısından hem İçişleri Bakanlığı'na hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı sorumlu ve bağlıyız. O yüzden yani bunu böyle sürekli o parti bu parti oraya gitti, buraya geldi ona teşekkür et buna teşekkür et demekten çok gerçekten ne iş yaptı diye bakmaları lazım." dedi.