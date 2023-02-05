Muğla-Denizli kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Denizli-Muğla kara yolu, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ekipler yol temizleme çalışmalarına başladı.

Muğla-Denizli kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

- kara yolu, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Muğla'da yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun nedeniyle Muğla-Denizli kara yolunda zincirleme trafik kazaları meydana geldi, çok sayıda araç yolda kaldı.

Muğla-Denizli kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı - 1

Jandarma ekipleri, kazalar ve kar nedeniyle kara yolunu Muğla'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Gazeller mevkisinde çift yönlü ulaşıma kapattı. Ekipler, sürücüleri yakındaki akaryakıt istasyonuna yönlendirdi.

Bölgeye ulaşan Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

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