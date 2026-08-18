Muğla Fethiye'deki orman yangını kontrol altında

Muğla'nın Fethiye ilçesi Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye bir helikopter ve arazöz sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bir saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.