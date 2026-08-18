Muğla Fethiye'deki orman yangını kontrol altında
18.08.2026 16:12
Son Güncelleme: 18.08.2026 16:41
Anadolu Ajansı
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan ormanı, ekiplerin havadan ve karadan bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye bir helikopter ve arazöz sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bir saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.