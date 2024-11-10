Muğla Hava Durumu | Muğla İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Kasım 2024

Muğla için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Muğla İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Muğla için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 12 Kasım 2024 Salı Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Muğla hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°.