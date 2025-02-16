Muğla Hava Durumu | Muğla İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Muğla için hava durumu bugün nedir? Muğla için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Muğla için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Muğla yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Muğla için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Muğla için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Muğla İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Muğla için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Muğla hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Yarın için Muğla hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 18 Şubat 2025 Salı Muğla hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 9°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Muğla hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°.
Bugün
13/
3
Yarın
14/
5
Salı
9/
6
Çarşamba
9/
4
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