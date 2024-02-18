Muğla Hava Durumu | Muğla İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

Muğla İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Muğla için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Muğla hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 20 Şubat 2024 Salı Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 21 Şubat 2024 Çarşamba Muğla hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 22 Şubat 2024 Perşembe Muğla hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°.