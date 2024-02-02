Muğla Hava Durumu | Muğla İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Muğla İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Muğla için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Muğla hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°. Yarın için Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 4 Şubat 2024 Pazar Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Muğla hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. 6 Şubat 2024 Salı Muğla hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°.