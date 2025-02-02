Muğla Hava Durumu | Muğla İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Muğla için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Muğla İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Muğla için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Muğla hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. Yarın için Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 4 Şubat 2025 Salı Muğla hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Muğla hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°.