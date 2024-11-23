Muğla Hava Durumu | Muğla İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Muğla için hava durumu bugün nedir? Muğla için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Muğla için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Muğla yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Muğla için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Muğla Hava Durumu | Muğla İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024
Muğla İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Muğla için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Muğla İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Muğla için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Muğla hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Muğla hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 14 Kasım 2024 Perşembe Muğla hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 15 Kasım 2024 Cuma Muğla hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Muğla hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

4

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

6

Perşembe

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

19

/

6

Cuma

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

6

Cumartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

14

/

2

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